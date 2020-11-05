Начал работу фонд «Страна Для Жизни» в поддержку волонтерского движения

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В конце октября по инициативе Сергея Тихановского был создан фонд «Страна Для Жизни», который будет оказывать помощь волонтерскому движению.

«Лучшие люди Беларуси отдавали и отдают свои силы, время, таланты, чтобы построить демократическое общество, где каждый человек имеет право на свободу слова, где не будет места насилию и лжи. Это наши волонтеры и активисты», — отметила Светлана Тихановская.

Фонд «Страна Для Жизни» ставит своей целью сохранить жизни и свободу волонтерам и активистам, помочь в трудных ситуациях, спасти от преследований и давления, оказать помощь семьям волонтеров и их детям.

Аккумулируемые фондом средства в том числе могут быть затрачены на оплату услуг адвокатов, материальную помощь волонтерам и их семьям. Также фонд будет оказывать визовую поддержку и помощь при поступлении в учебные заведения зарубежных стран.
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Тэги: волонтеры волонтерское движение Персона: Светлана Тихановская Сергей Тихановский

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