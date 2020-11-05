Официально: за сутки в Беларуси зарегистрировано 982 новых случая COVID-19, три человека скончались

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 103.295 (+982 за последние сутки), скончалось 998 человек (+3), сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки прирост случаев инфекции практически не изменился. 4 ноября, согласно официальной статистике, было 984 случая заражения и три смерти, передает БелаПАН.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровел и выписан 89.131 пациент (430 за последние сутки).

Проведено 2.600.742 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 27.610.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

5 ноября на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций Александр Лукашенко заявил, что эпидемическая ситуация в мире сегодня развивается по одному из самых негативных сценариев, поэтому границы на въезд в Беларусь были закрыты. "Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, а он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним. Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко

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