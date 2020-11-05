Официально: за сутки в Беларуси зарегистрировано 982 новых случая COVID-19, три человека скончались

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 103.295 (+982 за последние сутки), скончалось 998 человек (+3), сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки прирост случаев инфекции практически не изменился. 4 ноября, согласно официальной статистике, было 984 случая заражения и три смерти, передает БелаПАН .

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровел и выписан 89.131 пациент (430 за последние сутки).

Проведено 2.600.742 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 27.610.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.