Лукашенко привлек Ирину Абельскую — маму Николая Лукашенко — к борьбе с коронавирусом

В Беларуси будут организованы региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Такое поручение на совещании 5 ноября дал Александр Лукашенко.

За Брестскую и Гродненскую области будет отвечать председатель Гродненского облисполкома и бывший министр здравоохранения Владимир Караник. В штаб также войдут главврач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий и ректор Гродненского государственного медицинского университета Елена Кроткова.

В штаб Витебской области вошли ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный, завкафедрой инфекционных болезней этого университета Валерий Семенов и главврач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева.

В штабе Гомельской области — ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома. Он должен будет самостоятельно подобрать себе помощников.

В штабе Могилевской области — член Совета Республики, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Беларуси Олег Суконко и заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы № 1 Ирина Бас.

В штабе Минской области — помощник президента, доктор медицинских наук Александр Косинец, главный государственный санитарный врач — заместитель министра здравоохранения Александр Тарасенко и профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ Дмитрий Данилов. «Вам в помощь — главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Ирина Абельская», — сказал Лукашенко. Напомним, что Ирина Абельская — это мать Николая Лукашенко.

В штабе Минска — председатель Совета Республики Наталья Кочанова и исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.