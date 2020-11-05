Лукашенко: Плохо, когда на мирные, тихие, уютные улицы наших городов в нарушение закона и порядка выходят разного рода люди

«Плохо, когда на мирные, тихие, уютные улицы наших городов, особенно столицы, в нарушение закона и порядка выходят разного рода люди», — заявил Александр Лукашенко 5 ноября на церемонии вручения госнаград и генеральских погонов во Дворце Независимости.

«Но, как я говорил, из этого надо извлекать уроки, и у каждого события есть две стороны медали. Я сказал, что плохо. Но в этом есть и что-то полезное: наконец-то поняли (здесь, в Минске, привыкшие к уюту, теплу, шикарным квартирам, — в основном они там, на улицах, зарабатывающие непомерно высокие деньги по нашим временам и в нашей стране), что они могут потерять», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«И люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов, — продолжил Лукашенко. — Она была такой, какой мы ее видели и хотели видеть, и останется всегда такой, пока я президент. Я хочу, чтобы вы это четко представляли».

Как передает БелаПАН , он отметил, что его слова можно расценить как некое оправдание, и подтвердил, что это отчасти так и есть. «Я искренне говорю: мне стыдно перед крестьянами, которые в тяжелейших условиях, когда их «бомбили» и сверху, и снизу, со всех сторон пугали коронавирусом, в этом году обеспечили небывалый урожай, а равно и продовольственную безопасность нашей страны», — сказал Лукашенко.

Вручая новые погоны генералам, Лукашенко заявил, что они «наглядно показали, как нужно служить Отечеству, когда оно в опасности, как надо защищать интересы государства и свой народ».

В частности, Лукашенко вручил погоны генерал-лейтенанта министру обороны Виктору Хренину, председателю КГБ Ивану Тертелю и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, а также погоны государственного советника юстиции 2-го класса генеральному прокурору Андрею Шведу.

«Ведь настоящий патриотизм по большей части — это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и значительно укрепляют наше государство», — сказал Лукашенко.

«Убежден, что вместе мы сумеем преодолеть трудности, потому что мы народ и нас подавляющее большинство, — заявил он. — Мы знаем, что делать, и сделаем все возможное, чтобы защитить и сохранить наше Отечество, завтрашний день детей и внуков. Желаю вам всем крепкого здоровья, большого личного счастья и новых успехов на благо ваших семей и Беларуси».

«Мы ничто без нашего народа, без тех, кто трудится каждый день на полях, фермах, фабриках, заводах, кто бдительно несет службу по обороне рубежей нашего Отечества, по защите суверенитета и независимости нашей страны», — сказал он.

Лукашенко, сообщает его пресс-служба, «поблагодарил трудовые коллективы, работников различных отраслей за их вклад в обеспечение благополучия и независимости в стране».

«Только благодаря вам, вашему труду, сегодня существует этот клочок земли в центре Европы, на который глаз положило множество желающих нами поуправлять, — сказал Лукашенко. — Но мы сами способны управлять собой, своей страной и создать нормальные условия не только для нас с вами, но и для детей и внуков. Другой земли у них не будет — помните это. Я всегда говорю: может быть, мы и небогато живем, но, как старшие люди говорят, белорусы еще никогда так не жили. Поэтому давайте сохраним нашу страну, а все наши богатства будут зависеть только от нас. Только от нас будет зависеть благополучие и процветание нашей родины».