Лукашенко о закрытии границ на въезд: решение является временным и не содержит политических причин

Принятое недавно на фоне эпидситуации в Беларуси и вокруг нее решение о закрытии для въезда границ страны является временным и не содержит политических причин, заявил Александр Лукашенко 5 ноября на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций.

По его словам, в весенне-летний период на государственном уровне были «своевременно приняты меры, которые наряду с активными действиями системы здравоохранения дали положительный результат».

«Однако сезонный период роста острых респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции в этом году прогнозируется более длительным. Нельзя игнорировать и дополнительное негативное влияние массовых мероприятий, из-за которых кривая заболеваемости ползет вверх», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Как передает БелаПАН, он подчеркнул, что белорусская система здравоохранения «имеет все необходимые ресурсы». Это касается больниц, медицинского персонала, лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты.

«Здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Финансирование отрасли, как это было всегда, должно быть устойчивым, но продуманным и ориентированным на результат», — заявил Лукашенко.

Во второй половине дня 29 октября стало известно о закрытии Беларусью сухопутных границ по всем направлениям, за исключением России. В социальных сетях появились многочисленные сообщения от граждан Беларуси о невозможности вернуться домой через наземные пункты пропуска.

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — сообщил Госпогранкомитет.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, «документированных дипломатическими и служебными паспортами»; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Пункт пропуска в национальном аэропорту Минск функционирует в прежнем режиме.

По информации Министерства здравоохранения, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси на 4 ноября достигло 102 313 (+984 за последние сутки), скончалось 995 человек (+3).