Лукашенко вручил погоны: Тертель, Хренин и Швед «показали, как надо служить Отечеству»

5 ноября Александр Лукашенко вручил генеральские погоны и государственные награды. В торжественной церемонии во Дворце независимости участовало более 40 человек. Среди них министр обороны Виктор Хренин, председатель КГБ Иван Тертель, генпрокурор Иван Швед, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, получившие от Лукашенко признание заслуг.

«Сегодня мы также вручаем новые погоны генералам, которые наглядно показали, как нужно служить Отечеству, когда оно в опасности, как надо защищать интересы государства и свой народ. Ведь настоящий патриотизм по большей части - это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и значительно укрепляют наше государство», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко вручил погоны генерал-лейтенанта министру обороны Виктору Хренину, председателю КГБ Ивану Тертелю и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, а также погоны государственного советника юстиции 2-го класса генеральному прокурору Андрею Шведу.

«Убежден, что вместе мы сумеем преодолеть трудности, потому что мы народ и нас подавляющее большинство. Мы знаем, что делать, и сделаем все возможное, чтобы защитить и сохранить наше Отечество, завтрашний день детей и внуков», — сказал Александр Лукашенко.

Награды также получили работники АПК, и сферы обслуживания, представители образования, науки и спорта.