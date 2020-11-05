Минздрав ввел в Беларуси новые правила жизни из-за COVID-19
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В список объектов, которым направлены новые требования, входят: госорганы, индивидуальные предприниматели; транспортные организации, объекты торговли и общественного питания, организации сферы бытового обслуживания населения (коммунальные объекты, почта, банки и др.), промышленные предприятия, иные объекты и организации.
Среди требований:
- использование средств индивидуальной защиты работниками организаций,
- обеспечение соблюдения социальной дистанции для посетителей,
- проведение гигиены рук дезинфицирующими средствами,
- влажная уборка в помещениях.
К транспортным организациям предъявляется требование не выпускать на линию транспортные средства с неисправными системами обогрева или кондиционирования.
Детсады, школы, вузы и другие учреждения образования должны сообщать властям, если ОРВИ заболели более 30% от общего количества учащихся. Тогда образовательный процесс будет остановлен. Также они должны ограничить проведение спортивных и культурных мероприятий, подразумевающих массовое участие учащихся.