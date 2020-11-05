Гайдукевич: проект Конституции ожидается к концу ноября-декабрю

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Депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич сообщил, что опубликованные на сайте Координационного совета документы по изменению Конституции могут быть частью каких-то отдельных предложений, а не полным проектом. Гайдукевич заявил, что он может появиться к концу ноября-декабрю.

Для выхода из политического кризиса в Беларуси Александр Лукашенко развернул кампанию по внесению изменений в Конституцию. При этом игнорируя требования народа: уйти в отставку, выпустить всех политзаключенных, провести новые честные выборы. С августа в стране идут многотысячные мирные акции протеста, с 26 октября граждане проводят забастовочные мероприятия. Власть применяет политичские репрессии.

В комментарии TUT.BY Олег Гайдукевич сказал:  

«Парламент должен первым получать проект Конституции от, например, Конституционного суда. Плюс, работает же парламентская Комиссия, в ней тоже пока нет никакого проекта. Мой прогноз, что проект Конституции появится в конце ноября-декабре, он будет основан на тех предложениях, которые парламент и депутаты получили от граждан и том, что напишут специалисты в конституционном праве. То, что появилось в интернете, не имеет отношения к реальному проекту Конституции, потому что его пока нет, сейчас идет сбор предложений. Пока мы можем говорить лишь о мнении разных политических сил, а не о проекте, который выносится на общенациональное обсуждение. Более того, появление проекта — не окончание, а начало дискуссии».

В Координационном совете заявили, что от своих источников получили поправки в Конституцию, которые готовят официальные власти.

«Очевидно это не все изменения, это не окончательный текст, но мы считаем необходимым опубличить этот документ в сопровождении с комментариями наших юристов», — говорится в заявлении КС.

Документ, опубликованный Координационным советом, был разослан по профсоюзам. Возможно, его подготовили в Федерации профсоюзов Беларуси.
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Тэги: изменения в Конституцию политический кризис в Беларуси Координационный совет Персона: Олег Гайдукевич

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