Милиция задержала белоруса, который сливал данные силовиков

Задержан 35-летний минчанин, передавший для публикации в сети персональные данные 60 силовиков, сообщает пресс-служба МВД .

По информации ведомства, задержанный работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов, передает БелаПАН .

Несколько месяцев назад с ним связался в мессенджере неизвестный и попросил предоставить данные людей, фамилии которых он пришлет, пообещав за услугу вознаграждение.

«За два месяца инженер установил и передал персональные данные 60 человек: милиционеров (в основном столичного ОМОНа), руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей. «В последующем переданная информация появилась в деструктивных телеграм-каналах», — сообщает МВД.

Возбуждено уголовное дело за «пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности», сообщает милицейское ведомство.