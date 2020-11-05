Милиция задержала белоруса, который сливал данные силовиков

/ Происшествия
Просмотров: 224

Задержан 35-летний минчанин, передавший для публикации в сети персональные данные 60 силовиков, сообщает пресс-служба МВД

По информации ведомства, задержанный работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов, передает БелаПАН.

Несколько месяцев назад с ним связался в мессенджере неизвестный и попросил предоставить данные людей, фамилии которых он пришлет, пообещав за услугу вознаграждение.

 «За два месяца инженер установил и передал персональные данные 60 человек: милиционеров (в основном столичного ОМОНа), руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей. «В последующем переданная информация появилась в деструктивных телеграм-каналах», — сообщает МВД.

Возбуждено уголовное дело за «пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности», сообщает милицейское ведомство.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: деанон персональные данные агрессия в отношении милиции Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Что нужно знать про закон о персональных данных?

Что нужно знать про закон о персональных данных?

«Бабло победит добро». Аналитик Big Data — о манипуляциях с восприятием в сети

«Бабло победит добро». Аналитик Big Data — о манипуляциях с восприятием в сети

В ЕС — новые правила защиты личных данных. Как они коснутся белорусов

В ЕС — новые правила защиты личных данных. Как они коснутся белорусов

Белорусов будут пробивать по базе

Белорусов будут пробивать по базе