Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть выходцы из России

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После террористической атаки в Вене вечером 2 ноября задержано 14 человек.

Как сообщил глава венской полиции Герхард Пюрстль, среди задержанных есть лица с двойным гражданством, в том числе выходцы из России, Турции, Бангладеш и Северной Македонии. Задержанным от 18 до 28 лет.

Жертвами теракта в Вене стали четыре человека, еще 23 получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Как предварительно установлено, злоумышленник, вооруженный винтовкой, стрелял в шести разных местах исторического центра Вены, в том числе вблизи венской синагоги. Он действовал в одиночку и был застрелен полицией.

Теракт совершил 20-летний выходец из Северной Македонии, который имел австрийский и македонский паспорта. В прошлом он попытался выехать в Сирию, чтобы присоединиться к «Исламскому государству» но был задержан.

25 апреля 2019 года он был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за членство в террористической группировке, а 5 декабря условно-досрочно освобожден. Он участвовал в программе по дерадикализации, однако ему удалось обмануть органы правосудия, отмечает «Немецкая волна».
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Тэги: Австрия теракт в Вене Персона: Герхард Пюрстль Город: Вена

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