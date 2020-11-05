Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть выходцы из России
После
Как сообщил глава венской полиции Герхард Пюрстль, среди
Жертвами теракта в Вене стали четыре человека, еще 23 получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Как предварительно установлено, злоумышленник, вооруженный винтовкой, стрелял в шести разных местах исторического центра Вены, в том числе вблизи венской синагоги. Он действовал в одиночку и был застрелен полицией.
Теракт совершил 20-летний выходец из Северной Македонии, который имел австрийский и македонский паспорта. В прошлом он попытался выехать в Сирию, чтобы присоединиться к «Исламскому государству» но был задержан.
25 апреля 2019 года он был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за членство в террористической группировке, а 5 декабря условно-досрочно освобожден. Он участвовал в программе по дерадикализации, однако ему удалось обмануть органы правосудия, отмечает