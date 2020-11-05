Число случаев COVID-19 в мире превысило 48 миллионов

/ Мир
Просмотров: 34

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику по COVID-19 в режиме реального времени, число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 48 миллионов.

Больше всего случаев подтверждено в США — 4,98 млн. На втором месте Индия — 8,313 млн, на третьем Бразилия — 5,59 млн. Россия занимает четвертое место — 1,69 млн (по данным оперативного штаба на утро 4 ноября). В первую пятерку также входит Франция — 1,59 млн случаев.

По данным Минздрава Беларуси на 4 ноября, в нашей стране зарегистрировано 102 313 случаев COVID-19, скончалось 995 человек.

С начала пандемии от COVID-19 умерли 1,224 млн человек. Больше всего жертв зафиксировано в США (233,6 тыс.), Бразилии (161,1 тыс.), Индии (123,6 тыс.) и Мексике (93,2 тыс.).

Накануне ВОЗ отчиталась о рекордном приросте числа заболевших коронавирусной инфекцией за неделю — более 3,3 млн человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован на неделе с 19 по 26 октября (более 2,8 млн случаев), отмечает РБК.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Германия объявила карантин в связи с новой волной коронавируса

Германия объявила карантин в связи с новой волной коронавируса

Вторая волна COVID-19 совпадет с сезонным гриппом. Чем это опасно

Вторая волна COVID-19 совпадет с сезонным гриппом. Чем это опасно

На автозаки власть нашла 2,1 млн рублей, а врачи кварцуют одноразовые маски

На автозаки власть нашла 2,1 млн рублей, а врачи кварцуют одноразовые маски

«В рамках личных договоренностей». На белорусах испытывают вакцину от COVID-19

«В рамках личных договоренностей». На белорусах испытывают вакцину от COVID-19