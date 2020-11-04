Ученые объяснили, почему опасно запивать бутерброд кофе

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Бутерброд, гамбургеры или жареную картошку лучше не запивать кофе. Ученые обнаружили, что это приводит к неблагоприятным процессам в работе организма, пишет rosbalt.ru.

Фото: zakuskidoma.ru.

Специалисты провели эксперимент, который показал, что жирная еда повышает уровень сахара в крови здорового человека на 32%, и данный эффект может наблюдаться в течение нескольких часов после съеденных блюд. При этом выпиваемый после жирных блюд кофе способствует скачку уровня сахара сразу на 65%.

Оказалось, что насыщенные жиры мешают организму нормально усваивать глюкозу, а напитки с кофеином лишь усугубляют это нарушение.
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Тэги: здоровье издержки кофе

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