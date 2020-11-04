Эксперты: в Беларуси в дни протестов замедляют работу Telegram

Белтелеком — государственный провайдер-монополист, вероятно, замедляет передачу медиафайлов в мессенджере Telegram во время массовых протестов в Беларуси. К такому выводу пришли специалисты телеграмм-канала «For Bynet».

Иллюстрация: Радыё Свабода.

Как передает Радыё Свабода , 1 ноября с 11:00 до 23:30 абоненты ByFly и проводного оператора МТС наблюдали за медленной загрузкой медиафайлов в Telegram. Это было видно, когда были отключены службы VPN и прокси.

В одной из подсетей Telegram около тысячи IP-адресов. Bynet просканировал их и обнаружил, что у оператора ByFly были значительные задержки при запросе до трети из них. При доступе по этим адресам от других белорусских провайдеров задержка была в пределах нормы. Это означает, что между пользователем ByFly и некоторыми IP-адресами Telegram произошла задержка, что сказалось на скорости загрузки и выгрузки медиафайлов.

Эксперты считают, что задержка произошла в Беларуси, как минимум на стороне оператора ByFly, и ее целью было замедление работы мессенджера, в частности передачи фото и видео.

Авторы анализа предполагают, что для замедления работы мессенджера можно использовать технологию DPI (Deep Packet Inspection).

«Белтелеком» утверждает, что 1 ноября сбоев не было.

Проблемы наблюдались и в понедельник, как раз во время «Марша пенсионеров». Судя по замерам 2 ноября, у ByFly снова были необычно длинные запросы на IP-адреса Telegram.

Исследователи трафика дают пользователям предыдущий совет — используйте VPN и прокси для упрощения работы с Telegram. Эксперты также призывают использовать специальные программы для измерения скорости и качества соединений.