Эксперты: в Беларуси в дни протестов замедляют работу Telegram
Белтелеком — государственный провайдер-монополист, вероятно, замедляет передачу медиафайлов в мессенджере Telegram во время массовых протестов в Беларуси. К такому выводу пришли специалисты телеграмм-канала «For Bynet».
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В одной из подсетей Telegram около тысячи IP-адресов. Bynet просканировал их и обнаружил, что у оператора ByFly были значительные задержки при запросе до трети из них. При доступе по этим адресам от других белорусских провайдеров задержка была в пределах нормы. Это означает, что между пользователем ByFly и некоторыми IP-адресами Telegram произошла задержка, что сказалось на скорости загрузки и выгрузки медиафайлов.
Эксперты считают, что задержка произошла в Беларуси, как минимум на стороне оператора ByFly, и ее целью было замедление работы мессенджера, в частности передачи фото и видео.
Авторы анализа предполагают, что для замедления работы мессенджера можно использовать технологию DPI (Deep Packet Inspection).
«Белтелеком» утверждает, что 1 ноября сбоев не было.
Проблемы наблюдались и в понедельник, как раз во время «Марша пенсионеров». Судя по замерам 2 ноября, у ByFly снова были необычно длинные запросы на IP-адреса Telegram.
Исследователи трафика дают пользователям предыдущий совет — используйте VPN и прокси для упрощения работы с Telegram. Эксперты также призывают использовать специальные программы для измерения скорости и качества соединений.