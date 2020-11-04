Листовки, петиции и синие ленты. Белорусские студенты солидарны с репрессированными

В крупнейших белорусских вузах продолжаются акции солидарности с уволенными преподавателями и отчисленными студентами.

Фото: из архива Радыё Свабода.

Студенты Белорусского государственного технологического университета 4 ноября проходят маршем по коридорам вуза. «Пусть нас услышат в каждом кабинете и в каждой аудитории! В ходе диалогов администрация БГТУ показала, что не готова поддержать студентов, несмотря на то, что именно за нами стоит будущее нашей страны. Преступная власть рано или поздно уйдет, а БГТУ останется. Мы надеемся, что деканы, их замы и представители ректората никого не отчислят по политическим мотивам и смогут смотреть в глаза нынешним и будущим студентам с чистой совестью», — отмечается в телеграм-канале «Солидарный БГТУ».

Студенты Белорусского государственного университета физической культуры распространяют по вузу новостную газету «Солидарный БГУФК», в которой рассказывают, что происходит в университете, призывают к солидарности с отчисленными и уволенными. В телеграм-канале БГУФК появилась информация о том, что министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поручил ежедневно проводить идеологические беседы со студентами БГУФК «с учетом складывающейся общественно-политической ситуации».

Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники сегодня организовывают на лестницах вуза цепи солидарности и «Спеўны сход».

В Белорусской государственной академии искусств планируется сидячая демонстрация в главном корпусе. Преподаватели и сотрудники записали и распространили в соцсетях видеообращение к администрации с требованием о восстановлении отчисленных студентов академии.

Петицию ректору готовят преподаватели и сотрудники Белорусского национального технического университета. Они ходатайствуют об отмене приказа об отчислении 53 студентов и называют его «дискриминирующим по политическим и гражданским убеждениям».

В телеграм-канале «IN культ» студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств организовывают «партизанское движение»: призывают распространять листовки, наклейки, делиться информацией о протестных акциях в соцсетях.

Студенты Белорусского государственного экономического университета также предлагают сокурсникам распространять на территории университета листовки, плакаты с информацией о протестах.

Телеграм-канал студентов-медиков «Рупар БГМУ» сообщает, что уже более 1.200 выпускников подписали петицию на имя ректора университета Сергея Рубниковича. Документ уже зарегистрирован в администрации вуза. «Требования просты: отменить приказ об отчислении студентов как дискриминирующий их по политическим и гражданским убеждениям; приступить к формированию в университете атмосферы взаимного доверия и партнерских взаимоотношений», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Продолжают акции в поддержку уволенных преподавателей студенты Минского государственного лингвистического университета. Утром в телеграм-канале «МГЛУ за свободу» всех желающих приглашали на большой перемене послушать песню «Перемен» Виктора Цоя и аплодировать. Студентам раздают синие ленточки — символ протеста против незаконных увольнений и отчислений в университете.

Также студенческие соцсети пишут о переводе некоторых университетов частично или полностью на дистанционное обучение, в вузах вводится масочный режим. Официальная версия такого шага — эпидемиологическая ситуация с COVID-19. Однако студенты считают, что это делается и для того, чтобы погасить протестные настроения в учреждениях высшего образования.