Власова о визите Лукашенко в КГБ: он сказал, что следующий раз встретимся во Дворце независимости

Лилия Власова, член Координационного совета, политзаключенная, отсидевшая за решеткой два месяца, дала интервью TUT.BY . Она поделилась подробностями громкой встречи Лукашенко с политическими заключенными в СИЗО КГБ , которая состоялась 10 октября.

Встреча прошла в следственном изоляторе КГБ. Она длилась четыре с половиной часа. За столом с Лукашенко сидели 12 человек, большинство из которых признаны политзаключенными. Среди них был кандидат в президенты Виктор Бабарико, претендент в кандидаты Сергей Тихановский, адвокат Илья Салей и другие.

После встречи с Лукашенко части политзаключенных изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО под домашний арест , уголовные дела не закрыты.

«Когда в зал вошел Лукашенко, я подумала, что это двойник»

В субботу в 6.30 утра в камеру к Лилии Власовой вошел конвоир и сказал одеться для поездки по поводу следственных действий — отказаться нельзя. Привезли в КГБ, до 12 часов продержали в кабинете с охранником.

Часам к 12 меня завели в зал, в котором уже были люди. Пришел Лукашенко.

«Когда в зал вошел Лукашенко, я подумала, что это двойник». Это какой-то розыгрыш, не может быть, чтобы он пришел к арестованным», — говорит Лилия Власова.

«Ну разве может быть равноценный диалог с людьми, находящимися в тюрьме? Мы сидим грязные, измученные тюремным содержанием, ошарашенные происходящим, совершенно не готовые к серьезному разговору», — рассказывает член Координационного совета.

По ее мнению, Лукашенко этой встречей преследовал цель «показать, что хоть какой-то диалог с оппозицией начат».

«В завершение встречи Лукашенко пообещал присутствующим, что следующий раз встретимся во Дворце независимости и продолжим начатый разговор», — рассказала Лилия Власова.

Со слов героини интервью, изменение Конституции обсуждалось фрагментарно. Бабарико сказал, что должна быть частная собственность, реальное разделение властей и хорошо бы вернуться в Конституции 1994 года, Лукашенко высказал возражения по поводу роли частной собственности в экономике, но отметил, что сам он больше баллотироваться в президенты не собирается, а президентство будет ограничено двумя сроками.

Лукашенко также говорил, что нужно пережить этот сложный период, принять новую Конституцию, разрешить создавать партии и провести выборы.

«Конечно, мы говорили, что нужно прекратить насилие и освободить политзаключенных. Но Лукашенко убежден, что силовики действуют адекватно, он верит в то, что это ответная реакция на угрозу со стороны протестующих», — говорит Лилия Владимировна.

Член КС вспоминает, что Лукашенко в качестве примеров привел «нападение» Тихановского на милиционера и «блокаду» избирательных участков, якобы люди «блокировали» избиркомы. Ему пытались объяснять, что избиратели пришли узнать итоги голосования, которые не были обнародованы, но у него на этот счет своя версия.

«По некоторым вопросам его дезинформируют»

На вопрос, искренне ли Лукашенко не владеет информацией о ситуации в стране, Лилия Власова сказала:

«И да, и нет. Например, он нам показывал фото марша 23 августа, якобы собралось несколько тысяч человек. Но это не так, в этот день в марше участвовало больше ста пятидесяти тысяч человек. По некоторым вопросам его дезинформируют. С другой стороны, надо сказать, что уголовные дела каждого участника встречи он персонально комментировал».

Я задала вопрос Лукашенко: «Я никогда не занималась политикой, пришла в Координационный совет как переговорщик и медиатор, пробыла там 12 дней, за что вы меня посадили?» В ответ услышала: «Вот бы и занималась своей медиацией, куда ты полезла?»