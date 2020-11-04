В Минске госорганы приостановили работу еще четырех субъектов хозяйствования

/ Экономика
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на 90 дней приостанавливает работу еще четырех субъектов хозяйствования в Минске, сообщила пресс-служа госоргана.

На вопрос БелаПАН, связано ли закрытие с тем, что эти торговые объекты не работали 26 октября (в первый день общенациональной забастовки с политическими требованиями), в пресс-службе ответили, что «не могут это связать».

Между тем в телеграм-каналах, соцсетях и СМИ появляется информация о том, что власти применяют санкции в отношении магазинов, ресторанов и кафе, которые были закрыты 26 октября. Некоторые объекты объявили, что не работали по техническим причинам, в связи с переучетом, сменой программного обеспечения и т.д., другие — напрямую заявляли о поддержке забастовки.

Вчера сеть магазинов OZ вынужденно закрыла 12 торговых объектов в Минске и регионах. Основанием для такого решения стало полученное от госорганов предписание о приостановлении работы торгового объекта.

Аналогичное решение было ранее принято министерством в отношении 13 субъектов хозяйствования в Бресте, Гродно Могилеве и Минске.

«По итогам проверок, проведенных МАРТ 31 октября и 2 ноября текущего года, еще 4 субъектам хозяйствования выданы предписания о приостановлении работы принадлежащих им торговых объектов. Работа торговых объектов, расположенных в Минске, приостановлена на 90 дней, — говорится в сообщении. — Основанием для принятия данных решений послужили установленные в ходе проверок нарушения законодательства о торговле, в том числе: несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства либо его отсутствие; предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности (реализации); отсутствия необходимой и достоверной информации о товарах»

«Обращаем внимание на то, что после устранения выявленных нарушений хозяйствующий субъект, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта», — отмечает МАРТ.

Список торговых объектов, чья деятельность приостановлена, МАРТ не публикует. «Вся информация, которая у нас была, — на сайте, — заявили ранее БелаПАН в пресс-службе ведомства. — То, что они будут закрыты, будет видно из объявлений торговых объектов. Размещать список на сайте ведомства не имеет смысла, потому что широкий круг потребителей в регионах вряд ли читают наш сайт».
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Тэги: всеобщая забастовка МАРТ торговля Город: Минск

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