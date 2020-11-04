Мужчина сорвал госфлаг в центре Гомеля и бросил его в мусорку — грозит уголовка

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46-летний гомельчанин сорвал флаг со здания на проспекте Ленина и выбросил его в мусорку, сообщает СК.

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, мужчина забрался на уличный холодильник и, сломав древко, бросил флаг на асфальт. В последующем он выбросил госсимвол в мусорку на ул. Крестьянской.

С утра 1 ноября к патрульному наряду милиции обратилась женщина с флагом, найденным в уличной мусорке.

Личность мужчины установили, однако 46-летний индивидуальный предприниматель из Гомеля отказался проследовать в райотдел милиции.

Похожий случай произошел в Бресте. Там 23 сентября возле кинотеатра «Беларусь» один из участников акции протеста пытался поджечь флаг зажигалкой. Затем 17-летний парень разорвал его. В отношении его заведено уголовное дело по статье 370 УК «Надругательство над государственными символами». Самое жестокое наказание по этой статье — ограничение свободы на срок до года.

 

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: надругательство над государственным флагом Город: Гомель

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