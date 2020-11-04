США выбирают президента. Идет подсчет голосов

3 ноября в США прошли всеобщие выборы, на которых американцы избирали президента и вице-президента, членов Палаты представителей и Сената, а также губернаторов некоторых штатов и территорий.

За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден.

Иллюстрация Би-би-си

Для победы в президентской гонке кандидату необходимо набрать минимум 270 голосов Коллегии выборщиков.

По итогам голосования каждый штат называет своего победителя, который получает определенное количество голосов в зависимости от численности населения штата. Например, победа в Калифорнии принесла Байдену 55 голосов, а победа Трампа в Южной Каролине — только 9.

По данным на 07:00 по минскому времени, лидирует Байден, набравший уже 213 голосов, у Трампа — 118. Со своими голосами определились 32 штата, в остальных подсчет еще продолжается, и эта процедура может затянуться до пятницы.