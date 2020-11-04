Возле ТЦ «Рига» в Минске после уличного концерта задержали музыкантов

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Несколько человек были задержаны в Минске вечером 3 ноября после уличного концерта.

Концерт музыкантов из различных групп прошел в сквере у торгового центра «Рига» на улице Восточной. Он был организован местным дворовым сообществом.

Задержаны бас-гитарист соул-группы Dee Tree Филипп Петченко, гитарист фолк-группы Vuraj Иван Артимович, музыкант Андрей Алексеенко, а также литераторы Сергей Медведев и Александр Белик.

По имеющейся информации, их доставили в УВД Советского района, а затем перевезли на Окрестина.

Это уже не первый случай задержания музыкантов после уличных выступлений в парках и дворах. Так, 21 сентября в столице задержали рок-музыкантов Александра Помидорова и Владислава Новожилова (псевдоним Lesley Knife, вокалист метал-группы Gods Tower), каждый из них был арестован на 8 суток по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия).
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Тэги: уличный концерт задержания Персона: Филипп Петченко Иван Артимович Андрей Алексеенко Сергей Медведев Александр Белик Город: Минск

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