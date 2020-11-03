Науседа: Литва не примирится с угрозами, исходящими от Белорусской АЭС

В Беларуси «не услышали призыв не подвергать опасности граждан Европейского союза и приостановить запуск Островецкой АЭС». Таким образом президент Литвы Гитанас Науседа 3 ноября отреагировал на своей странице в «Фейсбуке» на энергетический пуск Белорусской АЭС.

Гитанас Науседа. Фото: Augustas Didzgalvis / wikimedia.org

«В Литве начинает действовать закон о защите от небезопасных атомных электростанций, — отметил глава литовского государства. — На рынке Литвы нет места электроэнергии, производимой на небезопасных атомных станциях. Литовский системный оператор Litgrid сегодня приостановил торговлю электроэнергией с Беларусью по литовским и белорусским линиям электропередачи. Литва не примирилась и не примирится с угрозами, исходящими от небезопасной Островецкой АЭС».

«Я вновь призываю всех работать сообща, чтобы небезопасная электроэнергия, производимая атомными электростанциями в третьих странах, не поступала не только на литовский рынок, но и на рынок ЕС, а также ускорить [проект] синхронизации с континентальной Европой, после чего, как было договорено, не продолжать торговлю электроэнергией с третьими странами», — написал Науседа.

3 ноября пресс-служба Министерства энергетики Беларуси сообщила, что «в 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», блок начал выработку электричества.

Генеральный директор российской государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал поступление «первых «атомных» киловатт-часов» электроэнергии в энергосистему страны «историческим событием, знаменующим начало атомной эры» для Беларуси.

В свою очередь литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid заблокировал поставки электричества из Беларуси в связи с энергетическим пуском БелАЭС.

Оператор распространил сообщение о том, что «в центре управления системами компании Litgrid 3 ноября в 11.06 были зафиксированы данные, показавшие, что БелАЭС вырабатывает электроэнергию, поэтому с 11.38 была установлена нулевая проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси».

Стоит отметить, что согласно графику изменения системных данных на сайте Litgrid уже в 22.00 2 ноября выделенная мощность сети передачи электроэнергии по направлению из Беларуси в Литву была снижена до 0 МВт.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), что недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Ввести блок в промышленную эксплуатацию, при которой он будет работать на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.

По прогнозу Министерства энергетики Беларуси, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.