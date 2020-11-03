Кочанова проводит встречу с представителями стачкомов и инициативных групп БГУ

В настоящий момент в Белорусском государственном университете проходит встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с представителями стачкомов и инициативных групп вуза.

Фото: 100ct.by.

Как сообщил БелаПАН один из участников встречи, тема разговора — общественно-политическая ситуация в стране и университете.

Ранее в студенческом телеграм-канале канале «БГУ97 Ассоциация» была анонсирована встреча с ректором Андреем Королем, на которую пригласили студентов с разных факультетов. Потом оказалось, что встреча планируется именно с Кочановой, администрация БГУ присутствовать при встрече не будет. Всего в зале около 40 человек.

Один из обсуждаемых вопросов — прошедшие президентские выборы и сложившаяся после них ситуация в стране: студенты говорят о фальсификации и насилии в отношении мирных граждан. В ответ на это Кочанова заявила, что насилие со стороны силовиков «недопустимо, но и люди совершают незаконные действия, выходя на так называемые мирные марши».

Уже несколько недель в крупнейших белорусских вузах, как в Минске, так и в регионах, проходят акции протеста студентов, которые требуют остановить насилие со стороны силовиков, давление на студентов и преподавателей, выражающих свою гражданскую позицию, и главное — провести новые, открытые и честные, президентские выборы. Студенты выходят на улицы, организуют свои марши и присоединяются к другим протестующим. Их задерживают, арестовывают, дают большие штрафы. Уже в сентябре стало известно об увольнении нескольких преподавателей, открыто выступивших с заявлением о нелегитимности действующей власти. Студентов, собиравших подписи под петициями к руководству с требованиями выступить от лица университетов в поддержку политических требований, угрожали отчислить.

В середине октября молодежное гражданское объединение «Задзiночанне беларускiх студэнтаў» (ЗБС) и Студенческая инициативная группа сообщили, что с начала этого учебного года в Беларуси было задержано 149 студентов.

Массовые отчисления и увольнения в белорусских вузах начались после того, как 27 октября Александр Лукашенко заявил, что студентов и преподавателей, которые выходят на протестные акции, в университетах быть не должно. Всего на сегодня отчислено 138 студентов, вынуждены покинуть рабочие места около 15 преподавателей разных вузов.

2 ноября 15 крупнейших белорусских вузов выступили с совместным заявлением, в котором говорится о недопустимости давления на студентов и преподавателей. «Высказывание своей позиции путем участия в манифестациях и акциях — наше конституционное право. Ни один человек не должен наказываться и преследоваться за инакомыслие», — подчеркивается в заявлении.

Его авторы призвали руководство вузов немедленно остановить преследование преподавателей и студентов по политическим мотивам — восстановить всех отчисленных по политическим мотивам студентов, преподавателей и сотрудников, отменить все вынесенные выговоры и публично извиниться за оказываемое давление.

«Мы верим, что академическое сообщество может стать примером безграничной солидарности для всей страны, где один за всех, а все — за одного! Уважаемая администрация, помните, что президенты приходят и уходят, а народ — остается», — подчеркивается в заявлении.

Высшие учебные заведения за рубежом, в том числе в Литве, Словакии, Польше, Чехии, Германии и других странах, предлагают возможность обучения отчисленным белорусским студентам, в том числе на безвозмездной основе.