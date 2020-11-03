«Митрополит Тадеуш — бесспорный моральный авторитет для верующих». Католики требуют прекратить преследование архипастыря

Белорусские католики начали в интернете сбор подписей под открытым письмом к властям с требованием прекратить политическое преследование главы белорусского католического епископата, митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Фото: БелаПАН.

«Мы, католические верующие Беларуси, болезненно восприняли безосновательные и бездоказательные обвинения в «получении консультаций, как разрушать страну» на самом высоком уровне в адрес Его Высокопреосвященства архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита Минско-Могилевского, нашего архипастыря, — отмечается в письме. — Митрополит Тадеуш является бесспорным моральным авторитетом для верующих католической церкви в Беларуси, а также для многих верующих других конфессий и людей без конфессиональной принадлежности».

Католики подчеркнули, что архиепископ Кондрусевич «всегда являлся образцом истинного христианина и учил в духе Евангелия, он никогда не агитировал ни за какие политические силы, он призывал исключительно к честной жизни в правде». Тем не менее, отметили они, «уже более двух месяцев митрополит Тадеуш, являясь гражданином Республики Беларусь, не может попасть на свою родину и беспрепятственно осуществлять свои пастырские функции».

«Мы, католические верующие Беларуси, призываем власти Республики Беларусь прекратить политически мотивированное и ничем не обоснованное преследование нашего архипастыря, перестать порочить доброе имя митрополита Тадеуша безосновательными обвинениями и не чинить ему препятствий для въезда на родину. Мы надеемся на то, что голос белорусских католиков будет услышан», — говорится в открытом письме (по состоянию на 11.00 под ним подписались более 130 человек).

На встрече с главой Белорусского экзархата Русской православной церкви митрополитом Вениамином 2 ноября в Минске Александр Лукашенко предупредил: «Если хоть одна организация в Беларуси — будь то общественная, будь то религиозная — будет нацелена на разрушение государства, <…> конечно, я вынужден буду реагировать». «Примером тому является настоятель католической церкви. Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено. Никому. Я хочу, владыка, чтобы вы понимали мою позицию», — сказал Лукашенко.

Вскоре после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, архиепископ Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих прекратить насилие. 15 августа он обратился к Лукашенко и чиновникам с призывом начать «конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан».

На митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа Лукашенко порекомендовал духовенству «остепениться и заняться своим делом», а также заявил, что «церкви, костелы не для политики». Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев»: «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет».

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без разъяснения причин, несмотря на его белорусское гражданство. На следующий день Лукашенко заявил, что Кондрусевич «неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь, но попал в список невъездных, общий у Беларуси и России».

Комментируя эти высказывания в интервью catholic.by, генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий заявил, что архиепископ Кондрусевич «может выезжать для консультаций в Ватикан и получать задачи от папы Франциска, но не от кого-либо другого, например, в Варшаве, в Москве или где-то еще». Кособуцкий подчеркнул: поездка архиепископа в Польшу была связана прежде всего с приглашением принять там участие в ряде торжественных богослужений.

В середине сентября начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун заявил журналистам, что ведомство выясняет моменты, связанные с возможным наличием у архиепископа действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси.

Кондрусевич, уроженец Беларуси, на момент развала Советского Союза служил в России, соответственно получил российское гражданство. Вскоре после назначения на Минско-Могилевскую кафедру в 2007 году католический иерарх отказался от российского гражданства в пользу белорусского.

Решать проблему возвращения белорусского иерарха на родину в Беларусь 11—14 сентября приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами Пол Ричард Галлахер. Однако переговоры с чиновниками, в том числе министром иностранных дел Владимиром Макеем, очевидных результатов не дали.

Сейчас митрополит Минско-Могилевский временно живет в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая расположена примерно в 15 км от белорусской границы. Руководство костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич осуществляет дистанционно.