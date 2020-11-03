Возле проходной МЭТЗ прошла акция в поддержку уволенных участников забастовки

Возле проходной Минского электротехнического завода 3 ноября прошла акция в поддержку уволенных участников забастовки, в том числе экс-ведущего инженера предприятия Виталия Чичмарева.

Фото: телеграм-канал "Независмый Минский электротехнический".

Как сообщил БелаПАН Чичмарев, его уволили 2 ноября, когда он находился в отпуске. В этот день ему не удалось пройти на завод и он не смог пообщаться с коллегами. «Сегодня я приехал к предприятию, они вышли, я с ними поговорил, и они провели небольшую акцию против увольнения», — рассказал Чичмарев.

На вопрос, какое настроение у работников предприятия, он заметил: «Рабочие очень переживают по поводу увольнения коллег. Предприятие не может в полном объеме работать, пока не нашли замену сварщикам из 16-го цеха. Есть информация, что переводят сварщиков с БелАЗа. Насколько это поможет и что будет дальше, никто сказать не может».

Как сообщалось, работники Минского электротехнического завода 26 октября начали забастовку. Через несколько дней по различным причинам было уволено 25 человек.

Ранее генеральный директор МЭТЗ Александр Радевич издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии.

Работники завода после выборов провели митинги, в ходе которых заявили о несогласии с объявленными властями результатами и потребовали прекратить насилие силовиков в отношении граждан.

11 августа на предприятии прошел стихийный митинг с участием примерно 150 человек, в ходе которого были сформулированы требования к властям страны. В частности, работники завода заявили, что не согласны с результатами выборов и «нечестным подсчетом голосов» и требуют «немедленного прекращения насилия в отношении мирных и безоружных граждан, которые имеют право выражать свою политическую позицию в соответствии с Конституцией Беларуси».

Они также потребовали освобождения «задержанных во время мирных демонстраций и непривлечения их к административной и уголовной ответственности как участников несанкционированных массовых мероприятий».

Кроме того, работники завода потребовали прекратить блокировку в стране интернета и не допустить «реакционные действия со стороны администрации предприятия в отношении работников, выразивших свою гражданскую позицию».