Видеофакт. Аргентинка и американец сыграли первую в мире свадьбу по ZOOM

Пандемия вынудила граждан США и Аргентины впервые в мире сочетаться браком через сервис видеоконференции ZOOM.

Как рассказывает сюжет ТСН , таким образом поженились 28-летняя аргентинка Августина и 32-летний американец Скотт. Они познакомились три года назад и с тех пор начали встречаться.

«В январе Скотт сделал любимой предложение, свадьбу запланировали на март и хотели отгулять ее в Аргентине – на родине невесты. Но пандемия разлучила пару – она в Аргентине, он в США, и получить разрешение на выезд не мог, ведь формально не был женат», – говорится в сюжете.

Тогда мужчина получил онлайн-лицензию на брак в штате Юта, к паре в ZOOM присоединился судья штата, который и зарегистрировал брак. Теперь Скот готовится подать документы на получение разрешения на въезд в Аргентину, чтобы воссоединиться с любимой.