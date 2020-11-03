Видеофакт. Аргентинка и американец сыграли первую в мире свадьбу по ZOOM

/ Мир
Просмотров: 28

Пандемия вынудила граждан США и Аргентины впервые в мире сочетаться браком через сервис видеоконференции ZOOM.

Как рассказывает сюжет ТСН, таким образом поженились 28-летняя аргентинка Августина и 32-летний американец Скотт. Они познакомились три года назад и с тех пор начали встречаться.

«В январе Скотт сделал любимой предложение, свадьбу запланировали на март и хотели отгулять ее в Аргентине – на родине невесты. Но пандемия разлучила пару – она в Аргентине, он в США, и получить разрешение на выезд не мог, ведь формально не был женат», – говорится в сюжете. 

Тогда мужчина получил онлайн-лицензию на брак в штате Юта, к паре в ZOOM присоединился судья штата, который и зарегистрировал брак. Теперь Скот готовится подать документы на получение разрешения на въезд в Аргентину, чтобы воссоединиться с любимой.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пандемия свадьба ZOOM

Другие материалы на эту тему:

Тяжесть «короны». Что Лукашенко скажет народу в год Вируса?

Тяжесть «короны». Что Лукашенко скажет народу в год Вируса?

Щигельский назвал преступлением «недостаточную» борьбу с пандемией в Беларуси

Щигельский назвал преступлением «недостаточную» борьбу с пандемией в Беларуси

Лучшие выбирают лучших! Александра Герасименя вышла замуж

Лучшие выбирают лучших! Александра Герасименя вышла замуж

Пара белорусских волонтеров потратит свадебные деньги на помощь Донбассу

Пара белорусских волонтеров потратит свадебные деньги на помощь Донбассу