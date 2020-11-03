COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 929 новых случаев

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 101.329 (+929 за последние сутки), скончалось 992 человека (+3).

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения, за сутки прирост случаев инфекции снова снизился. 2 ноября, согласно официальной статистике, был 941 случай заражения, сутками ранее — 977 новых случаев.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано из клиник 87.985 пациентов (585 за последние сутки).

Проведено 2.547.858 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 10.060.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

3 ноября Минздрав вернул в перечень стран, после возвращения из которых нужна 10-дневная самоизоляция, семь государств: это Албания, Германия, Италия, Кипр, Латвия, Монако и Сан-Марино.