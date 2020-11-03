В Беларуси по решению госорганов закрыты 12 магазинов сети OZ

Сеть магазинов OZ вынужденно закрыла 12 торговых объектов в Минске и регионах. Основанием для такого решения стало полученное от госорганов предписание о приостановлении работы торгового объекта.

Как сообщается в пресс-релизе компании, сейчас принимаются все возможные меры, чтобы в максимально короткие сроки восстановить обслуживание клиентов в полном объеме.

Пока же совершать покупки можно через мобильное приложение и сайт oz.by , оформлять доставку заказа — курьером либо в доступные пункты самовывоза OZ. Вопросы с товарами во временно закрытых пунктах самовывоза будут решаться c клиентами индивидуально, говорится в пресс-релизе компании.

«Мы, OZ, искренне сожалеем о временных неудобствах, которые возникли у наших клиентов в связи со сложившейся ситуацией. Мы активно работаем, чтобы радовать вас, наши друзья, клиенты и партнеры, ежедневно, в том числе – и во всех магазинах OZ. Ценим каждого и благодарим за понимание!», — представители компании обращаются к клиентам.

Отметим, что 26 октября, в первый день объявленной Светланой Тихановской всеобщей забастовки, магазины сети OZ не работали по техническим причинам.