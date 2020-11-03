Первый энергоблок БелАЭС начал вырабатывать электричество

Первый энергоблок Белорусской АЭС 3 ноября начал вырабатывать электричество и поставлять его в энергосистему, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

«В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», — отметили в ведомстве.

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал поступление «первых «атомных» киловатт-часов» электроэнергии в энергосистему страны «историческим событием, знаменующим начало атомной эры» для Беларуси.

«Это стало возможным благодаря длительной и продуктивной работе большой команды белорусских и российских специалистов, — цитирует его пресс-служба «Росатома». — Несомненно, до ввода блока в промышленную эксплуатацию предстоит еще много работы, но уже сегодня можно говорить об успехе проекта Белорусской АЭС, первой атомной станции поколения III+, сооруженной по российским технологиям за пределами России».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС, передает БелаПАН .

Ввести блок в эксплуатацию, при которой он заработает на 100% мощности, планируется в 2021 году. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.