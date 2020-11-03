Почитав новости в телеграме, белорус битой разбил пять милицейских машин

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В Гродно милиция задержала местного жителя, который, по мнению следствия, разбил битой пять автомобилей, припаркованных у здания Октябрьского РОВД.

Живущий неподалеку от милицейской парковки 37-летний гродненец вечером читал новостные телеграм-каналы.

«То, что он прочитал, ему не понравилось, поэтому он взял деревянную биту и пошел к зданию милиции, где разбил автомобили», — сообщает СК.

Следователи изъяли запись камер видеонаблюдения и задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ («Хулиганство»).

 
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Тэги: повреждение авто агрессия в отношении милиции хулиганство Город: Гродно

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