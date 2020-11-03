Волна арестов по уголовке за массовые беспорядки. В Бресте милиция задержала «координаторов»

В Бресте задержали подозреваемых в организации массовых беспорядков в августе. Это лидеры местного футбольного фанатского сообщества, передает пресс-служба Брестского УВД . В Беларуси количество задержанных в рамках уголовных дел по массовым беспорядкам приближается к трем сотням человек.

10 августа в Бресте прошла акция протеста против режима Лукашенко. 3 ноября милиция сообщила о задержании ее участников. Речь идет о лидерах фанатского движения футбольного клуба «Динамо-Брест». Как сообщает МВД, мужчины состоят в бойцовском клубе «Профессионал» и участвовали в «договорных драках», а теперь подозреваются в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел 10 августа в Бресте.

Про одного из задержанных милиция говорит, что во время протестных акций в городе он сам нападал на сотрудников органов внутренних дел, а также координировал действия толпы и расставлял людей в сцепку.

Все задержанные в настоящий момент являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках.

С недавней смены министра МВД в Беларуси резко выросло количество задержаний протестующих или в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, или с последующим его заведением. Общее число превысило 235 человек, максимум задержанных в связи с «массовыми беспорядками» пришелся на 1 ноября, когда в Минске прошел очередной воскресный протестный марш.