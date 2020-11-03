В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего блокировать дороги
Возбуждено уголовное дело за организацию и руководство действиями лиц, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта. 21-летний минчанин, на которого завели уголовку, заключен под стражу. МВД распространило видео, где подозреваемый «раскаивается в содеянном».
Молодого человека задерживали сотрудники ГУБОПиК, известные своей жестокостью, проявляемой на мирных акциях протеста.
МВД
Одна из целей этих действий протестующих против режима Лукашенко — затруднить движение спецтехники и ОМОНа к местам проведения мирных акций для минимизации насилия со стороны силовиков.
Также на днях была задержана администратор Telegram-канала «Водители 97%».