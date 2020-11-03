В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего блокировать дороги

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Возбуждено уголовное дело за организацию и руководство действиями лиц, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта. 21-летний минчанин, на которого завели уголовку, заключен под стражу. МВД распространило видео, где подозреваемый «раскаивается в содеянном».

Молодого человека задерживали сотрудники ГУБОПиК, известные своей жестокостью, проявляемой на мирных акциях протеста.

МВД сообщает, что минчанин администрировал чат в телеграме «Минск. Перекрытие дорог». Участники чата обсуждали перекрытия дорог в Минске для «блокировки транспортных артерий» столицы. Для блокировки движения автомобили снижают скорость, создают заторы, а пешеходы выходят на проезжую часть, мешая движению.

Одна из целей этих действий протестующих против режима Лукашенко — затруднить движение спецтехники и ОМОНа к местам проведения мирных акций для минимизации насилия со стороны силовиков.

Также на днях была задержана администратор Telegram-канала «Водители 97%».
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Тэги: уголовное преследование волна репрессий в Беларуси акции протеста Город: Минск

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