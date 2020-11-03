Белорусский студент поджег и разорвал красно-зеленый флаг. Уголовное дело в суде

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Прокуратура передала уголовное дело в отношении 17-летнего кобринчанина в суд. Молодой человек обвиняется в надругательстве над государственным флагом Беларуси. Студенту грозит ограничение свободы на срок до одного года.

 

23 сентября в Бресте возле кинотеатра «Беларусь» один из участников акции протеста пытался поджечь флаг зажигалкой. Затем парень разорвал его.

В отношении несовершеннолетнего правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 370 УК «Надругательство над государственными символами»,  сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.

По этой статье предусмотрено наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничения свободы на срок до одного года.

К юноше применили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее студент среднего специального учебного заведения к ответственности не привлекался.
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Тэги: госсимволика надругательство над государственным флагом Город: Брест Кобрин

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