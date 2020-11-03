Белорусские правозащитники требуют от властей прекратить давление на своих коллег

Белорусские правозащитники требуют прекращения давления на своих коллег Марину Костылянченко, Марфу Рабкову, Александра Поплавского и Андрея Чапюка. Соответствующее заявление, принятое 2 ноября советом лишенного в Беларуси аккредитации правозащитного центра «Весна», размещено на сайте spring96.org .

Как передает БелаПАН , правозащитница «Весны» и журналистка Марина Костылянченко была задержана силовиками 30 октября в Минске в кафе на улице Сурганова. Она была доставлена в Заводской РУВД столицы, где составлены два протокола об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и ст. 23.4 КоАП (неповиновение законным требованиям сотруднику милиции).

Правозащитницу задержали на 72 часа до рассмотрения дела судом и помемтили в ИВС ГУВД Мингорисполкома. 2 ноября суд Заводского района Минска постановил подвергнуть Марину Костылянченко 15 суткам административного ареста.

Как заявляют ее коллеги-правозащитники, Марина Костылянченко не участвовала в несанкционированном пикете в тот день в указанном в протоколе месте и соответственно инкриминируемого ей правонарушения не совершала. Ее задержание правозащитники расценивают как «произвольное и незаконное».

Также во время осуществления наблюдения за судебными процессами в отношении задержанных участников демонстраций в суде Московского района был задержан волонтер «Весны» Александр Поплавский. На него был составлен протокол по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) за то, что якобы отказался выйти из судебной комнаты по распоряжению судьи во время перерыва в судебном заседании. В итоге он задержан до рассмотрения дела судом и все выходные провел в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. 2 ноября суд Московского района Минска перенес рассмотрение его дела на 17 ноября, а Поплавский освобожден.

«Задержания Марины Костылянченко и Александра Поплавского стали очередным фактом преследования и давления на активистов правозащитного центра «Весна» со стороны белорусских властей, которые особенно усилились во время избирательной кампании и в постизбирательный период, — говорится в заявлении правозащитников. — Напомним, что в СИЗО № 1 под стражей на данный момент находятся член ПЦ «Весна», координаторка волонтерской службы организации Марфа Рабкова и волонтер «Весны» Андрей Чапюк. Они обвиняются в участии и подготовке массовых беспорядков. Мы, члены ПЦ «Весна», протестуем против неприкрытого преследования и давления на членов нашей организации, наших волонтеров за осуществление ими легитимной правозащитной деятельности. Напоминаем, что такая деятельность гарантирована правозащитником Конституцией Республики Беларусь, международными нормами в области прав человека, в том числе Декларацией о правозащитниках, утвержденной Генеральной ассамблеей ООН 9 декабря 1998 года».