Координационный совет: власть Беларуси повторяет страшную историю репрессий НКВД

В связи с возбуждением уголовного дела после воскресного Марша против террора Координационный совет по урегулированию политического кризиса выступил с обращением, в котором потребовал прекратить преследование граждан по политическим мотивам.

«Мирное воскресное шествие в Куропаты, чтобы почтить память репрессированных в 1937—1941 годах, было встречено автоматами и жесткими задержаниями, — отмечается в заявлении. — Власть в Беларуси, которая пытается удержаться методами устрашения и репрессий, на самом деле боится правды и собственного народа».

По мнению КС, «свободных белорусов уже не напугать» статьей 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), поэтому «режиму приходится искать новые способы давления».

«231 задержанный на воскресном марше стал подозреваемым по уголовному делу по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Власть повторяет страшную историю репрессий НКВД, штампуя фабрикуемые дела», — считает КС.

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Координационный совет «осуждает преследование мирных белорусов и давление на граждан только за то, что они имеют свое мнение».

«Мы призываем немедленно освободить всех незаконно задержанных и прекратить их преследование по политическим мотивам», — говорится в заявлении.

Ранее, отмечает БелаПАН, Светлана Тихановская, комментируя действия силовиков на воскресной акции, заявила, что на Марше против террора «режим устроил новый террор».