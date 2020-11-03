Задержанных вечером в понедельник в Минске врачей будут судить

Шесть из девяти врачей, задержанных на шествии в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета, отправлены до суда в изолятор временного содержания, сообщил телеграм-канал медиков «Белые халаты» .

Участники акции собрались вечером 2 ноября возле БГМУ и прошли вдоль проспекта Дзержинского.

Имена задержанных: Руслан Бадамшин, Леонид Глазкин, Евгений Майский, Дмитрий Маркелов, Ирина Маркелова, Стас Соловей, Ольга Стефанович, Валерия Тимошенко, Руслан Якубовский.

Женщин освободили, мужчин отправили на Окрестина. Ранее сообщалось, что в ИВС отвезли всех.

«Белые халаты» также сообщили о начале работы фонда медицинской солидарности «в ответ на репрессии в отношении медиков». Задачи фонда — «защита прав медиков, пострадавших от произвола властей, и развитие международного сотрудничества по профессиональной линии». Координаторы — врач Анастасия Пилипчик, руководившая отделом по медицинскому обслуживанию спортивных объектов фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», и Андрей Ткачев, один из организаторов инициативы «ByCovid19 — помощь врачам в Беларуси», отмечает БелаПАН.