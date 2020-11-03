Супруга известного певца Дмитрия Войтюшкевича дважды оштрафована за акции протеста

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Дирижер хора Concordia Галина Казимировская 2 ноября дважды оштрафована на 30 базовых величин (в сумме 1620 рублей) за участие в несанкционированных акциях протеста.

Галина Казимировская — супруга известного певца Дмитрия Войтюшкевича. Они воспитывают двух несовершеннолетних детей, отмечает БелаПАН.

Она была задержана 29 октября и доставлена сначала в УВД Советского района Минска, а затем в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина, где находилась четыре дня до первого суда. В соцсетях Казимировская сообщила, что была задержана вечером у магазина недалеко от дома.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Concordia дирижер штраф Персона: Дмитрий Войтюшкевич Галина Казимировская

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