Супруга известного певца Дмитрия Войтюшкевича дважды оштрафована за акции протеста

Дирижер хора Concordia Галина Казимировская 2 ноября дважды оштрафована на 30 базовых величин (в сумме 1620 рублей) за участие в несанкционированных акциях протеста.

Галина Казимировская — супруга известного певца Дмитрия Войтюшкевича. Они воспитывают двух несовершеннолетних детей, отмечает БелаПАН .

Она была задержана 29 октября и доставлена сначала в УВД Советского района Минска, а затем в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина, где находилась четыре дня до первого суда. В соцсетях Казимировская сообщила, что была задержана вечером у магазина недалеко от дома.