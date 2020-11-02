Фотофакт. В Роттердаме «Хвосты китов» спасли вагоны метро от падения в воду

В ночь на понедельник в нидерландском городе Спейкениссе, что является частью агломерации Роттердама, поезд метро выехал за пределы защитного барьера станции и завис на несколько метров над водой на элементе скульптуры кита.

Фото: www.eurointegration.com.ua.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на телерадиокомпанию NOS, арт-объект, на котором завис вагон метро, называется «Хвосты китов» и состоит из двух хвостов, выходящих из воды.

Машинист поезда смог самостоятельно выйти из метро и был доставлен в больницу для проверки. Пассажиров в пострадавшем вагоне не было, однако ему был нанесен значительный ущерб.

Очевидец рассказал, что проснулся от громких звуков после полуночи и увидел, что на хвосте скульптуры что-то появилось.

Женщина из соседнего района убеждена, что произведение искусства спасло машиниста поезда: «без этого хвоста все было бы по-другому».

Пока не ясно, что заставило метро выехать за пределы защитного барьера. По данным транспортной компании RET, машиниста поезда допрашивают. Следователи также просматривают изображения с камер наблюдения, данные из черного ящика поезда и данные системы безопасности.