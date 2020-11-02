Глава Совмина: рассчитываем, что сжатие экономики не будет слишком сильным

Процесс восстановления мировой экономики от пандемии COVID-19, к сожалению, затягивается в силу наступления второй волны, и это оказывает влияние на Беларусь, заявил узкому кругу журналистов 2 ноября премьер-министр Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Роман Головченко. Фото: ОНТ.

«В целом экономика Беларуси чувствует себя, я бы сказал, лучше, чем экономика региона в целом, в том числе и благодаря тем выверенным и точечным мерам по поддержке экономического роста, которые принимаются в стране», — сказал Головченко.

Он отметил, что обеспечить объем ВВП на уровне прошлого года сложно. «Конечно, задача выйти на стопроцентный рост экономики достаточно напряженная, необходимо изыскать дополнительные ресурсы. На фоне падения экономик наших соседей где на 4%, где на 5%, а где и на 9%, удержать темп в 100%, конечно, сложно, но выполнимо при благоприятном стечении обстоятельств. Правительство настроено эту задачу выполнить», — заявил премьер-министр.

К таким обстоятельствам он отнес отсутствие полного локдауна и ужесточения карантинных мер у основных торгово-экономических партнеров Беларуси. «Рассчитываем, что сжатие экономики не будет слишком сильным, потому что мы очень завязаны на внешние рынки», — сказал Головченко.

По его словам, динамика ВВП по итогам трех кварталов сопоставима с аналогичным периодом 2019 года. «Фактически мы видим, что экономика Беларуси выбралась из небольшого проседания во втором квартале и сейчас достаточно устойчиво движется к задаче по выходу на 100% ВВП по отношению к уровню 2019 года», — считает Головченко.

«Удалось разгрузить склады фактически на полмиллиарда, — отметил он. — Сальдо внешнеэкономической деятельности положительное — 1,2 млрд долларов. В основном оно сформировано за счет услуг. Это хороший показатель».

Однако пока «недостаточно активно развивается» сектор услуг в здравоохранении, спорте, туризме.

По итогам января—сентября ВВП Беларуси сократился на 1,3%. Ранее власти поставили задачу вывести экономику из рецессии по итогам года. Между тем Международный валютный фонд ожидает, что белорусская экономика по итогам года сократится на 3%.