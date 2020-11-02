Судят работников Мозырского НПЗ, вышедших к проходной с плакатами

Суд Мозырского района 2 ноября рассмотрел административные протоколы, составленные на работников Мозырского нефтеперерабатывающего завода за участие в «несанкционированном пикете».

Фото: tut.by.

Утром 30 октября сотрудники предприятия вышли к проходной с плакатами. После работы, по пути домой, их задерживала милиция.

Как сообщили БелаПАН коллеги задержанных, экономист отдела социального развития Николай Жлобо 2 ноября арестован на 10 суток. Кроме того, по неофициальной информации, он уволен с завода.

Техник по учету Татьяна Козлович также была задержана 30 октября вместе с мужем, сотрудником завода. Выходные они провели в изоляторе временного содержания. 2 ноября суд оштрафовал ее на 30 базовых величин (810 рублей).

Также административные протоколы были составлены на инженера Дмитрия Каменского, начальника одного из отделов завода Рената Надршина, заместителя начальника установки Константина Янкина. Все они сейчас в ИВС, где пробудут до суда — его дата неизвестна.

О возможности забастовки на МНПЗ заявляли еще в августе. На предприятии собрали более тысячи подписей под коллективным письмом к руководству о нечестных выборах, милицейском насилии, аресте по уголовному делу сотрудника завода Руслана Парфенова, иных политических и общественных проблемах Беларуси. Заявителям были даны письменные ответы, где в основном разъяснялось «действующее законодательство».