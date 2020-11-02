Носителей COVID-19 смогут выявлять с помощью cобак и искусственного интеллекта

У бессимптомных переносчиков вируса меняется характер покашливания и состав пота. Модель искусственного интеллекта может определить изменения звука кашля по аудиозаписи, а собаки распознают запах пота больного. Оба метода важны в борьбе с пандемией.

Фото: скриншот видео NTDRussian.

Одна из проблем пандемии коронавируса — отсутствие симптомов у заболевших. Чтобы определить, болен человек или нет, ученые порой предлагают неожиданные методики. Об одной из них сообщает РБК со ссылкой на MIT News — издание Массачусетского технологического института.

Группа исследователей из подразделения Auto-ID Laboratory определила, что у зараженных коронавирусом изменяется звук кашля. Человеческое ухо не способно обнаружить отличие, но это под силу искусственному интеллекту. Специалисты попросили добровольцев присылать записи своего принудительного кашля, сопровождая их результатом анализа на COVID-19. После того как обучающийся алгоритм «прослушал» десятки тысяч записей кашля, он выявил зараженных среди 98,5% больных вирусом с симптомами и среди 100% бессимптомных носителей.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы заключить технологию в удобное мобильное приложение, которое было бы доступно владельцам смартфонов. В этом случае они могли бы каждое утро, перед тем как отправиться в офис, на лекцию, в школу или в другое общественное место, тестировать себя на наличие COVID-19 и, в случае подтверждения вируса, оставаться дома.

Еще один доступный метод контроля за распространением COVID-19 — использование служебных собак, пишет The Conversation. Животных обучают распознавать запах пота COVID-положительного человека. Обучение рассчитано на 6-8 недель для тренированных собак и 3-6 месяцев для животных, которые никогда ранее не обучались. Тестирование собаками хорошо тем, что способно выявить болезнь или у бессимптомных носителей, или в самом ее начале, когда вирус никак себя не показал. Основные места такого тестирования — аэропорты, вокзалы, границы, места государственной службы и дома престарелых.

Специально обученных собак уже привлекают к выявлению больных в ОАЭ, Аргентине, Чили, Бразилии и Бельгии.