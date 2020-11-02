Минский суд оставил под стражей обвиняемого по уголовной статье блогера Игоря Лосика

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Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на продление до 25 декабря срока содержания под стражей блогера Игоря Лосика (телеграм-канал «Беларусь головного мозга»), сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Игорь Лосик. Фото: Радыё Свабода.

Лосик был задержан 25 июня после обыска в его квартире. Он обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них по статье 342 Уголовного кодекса.
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Тэги: блогер уголовное дело Персона: Игорь Лосик Город: Минск

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