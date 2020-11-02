Минский суд оставил под стражей обвиняемого по уголовной статье блогера Игоря Лосика
Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на продление до 25 декабря срока содержания под стражей блогера Игоря Лосика (телеграм-канал «Беларусь головного мозга»), сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
Лосик был задержан 25 июня после обыска в его квартире. Он обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них по статье 342 Уголовного кодекса.