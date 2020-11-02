В Минске задержаны участники шествия врачей в поддержку отчисленных студентов БГМУ

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На проспекте Дзержинского в Минске задержано девять участников шествия врачей в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета, сообщает телеграм-канал медработников «Белые халаты».

Приводятся имена задержанных: Руслан Бадамшин, Леонид Глазкин, Евгений Майский, Дмитрий Маркелов, Ирина Маркелова, Стас Соловей, Ольга Стефанович, Валерия Тимошенко, Руслан Якубовский.

Шествие началось от БГМУ, в нем участвовало несколько десятков человек.
 

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акция солидарности медики БГМУ Персона: Руслан Бадамшин Леонид Глазкин Евгений Майский Дмитрий Маркелов Ирина Маркелова Стас Соловей Ольга Стефанович Валерия Тимошенко Руслан Якубовский Город: Минск

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