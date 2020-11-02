Лукашенко: я не против инакомыслия — вообще не могу без него существовать

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Александр Лукашенко на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси, 2 ноября во Дворце Независимости заявил, что выступает за выражение различных точек зрения, но против нарушений законодательства.

Фото: http://president.gov.by.

«Я не против инакомыслия, я вообще не могу существовать в каком-то пространстве, где нет иной точки зрения, — сказал он. — Я ведь, считаю, из трезвой, разумной оппозиции пришел к власти. Когда собираем совещание, если нет двух-трех точек зрения — откладываем. Зачем собираться тогда? Поэтому я за разные точки зрения и инакомыслие. Но категорически против, когда нарушается закон».

Лукашенко заявил, что «протестующие называют себя мирными, ведь они, по их же заявлениям, не нарушают законодательство», однако граждане «выходят на несогласованные, а значит, незаконные демонстрации».

«Они сейчас уже даже не мирные акции, — считает он. — Вы нарушаете общественный порядок, бросаетесь на милицию и прочее — там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон? Если вы хотите подискутировать: студенты в вузах собрались и обсудили. Но я же понимаю, откуда ноги растут, кто им подкидывает эти идеи: идите на конфронтацию, снимайте, в телеграм-каналы вбрасывайте — за это мы вам деньги дадим. Мы же видим это».

«Поэтому я не против инакомыслия. Наоборот, вся моя жизнь свидетельствует о том, что у нас всегда были разные точки зрения и разные мнения. Даже вот я говорю, что мы поддерживаем все конфессии. А сколько их, и сосчитать трудно», — сказал Лукашенко.
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Тэги: инакомыслие мирный протест Персона: Александр Лукашенко митрополит Минский и Заславский Вениамин Город: Минск

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