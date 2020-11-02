Уволенную из МГЛУ доцента Наталью Дулину арестовали на 14 суток

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2 ноября суд Ленинского района арестовал бывшего доцента кафедры итальянского языка Минского государственного лингвистического университета Наталью Дулину на 14 суток по ч. 3 ст. 23.34 КоАП, сообщил телеграм-канал «МГЛУ за свободу».

Дулина была задержана 30 октября возле здания вуза. Позднее появилась информация, что она доставлена в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина и останется там до суда.

Наталья Дулина проработала в МГЛУ 29 лет. Вместе с двумя другими преподавательницами она уволена из университета за активную гражданскую позицию.

30 октября стало известно, что вуз из солидарности с коллегами покинула профессор кафедры общего языкознания Елена Лукашанец, отмечает БелаПАН.
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Тэги: МГЛУ политическое увольнение арест Персона: Наталья Дулина Елена Лукашанец

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