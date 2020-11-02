Уволенную из МГЛУ доцента Наталью Дулину арестовали на 14 суток
2 ноября суд Ленинского района арестовал бывшего доцента кафедры итальянского языка Минского государственного лингвистического университета Наталью Дулину на 14 суток по ч. 3 ст. 23.34 КоАП, сообщил телеграм-канал «МГЛУ за свободу».
Дулина была
Наталья Дулина проработала в МГЛУ 29 лет. Вместе с двумя другими преподавательницами она уволена из университета за активную гражданскую позицию.
30 октября стало известно, что вуз из солидарности с коллегами покинула профессор кафедры общего языкознания Елена Лукашанец, отмечает