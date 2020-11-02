Число случаев COVID-19 в Беларуси официально превысило 100 тысяч

В Беларуси официально подтверждено более 100 тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным пресс-службы Минздрава, за последние сутки зарегистрирован 941 случай заражения (всего 100 400) и четыре смерти (989). Сутками ранее было 977 новых случаев и пять смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 87 400 пациентов (212 за последние сутки).

Проведено 2 537 798 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 14 981.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему, отмечает БелаПАН .