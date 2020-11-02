После армии дадут скидку 40% на среднее специальное образование

Совмин изменил положение о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости обучения студентам и учащимся, получающим среднее специальное образование, в государственных учреждениях образования и размерах этих скидок.

В перечень таких учащихся и студентов включены граждане, которые прошли срочную военную службу и имеют рекомендации воинских частей, органов пограничной службы на обучение.

Размер скидки составляет 40% от сформированной стоимости обучения.

Скидка дается при условии, что по всем предметам претендент получил отметки не ниже 6 баллов.

Это касается в том числе отметок по результатам сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых работ и проектов, всех видов практик согласно учебному плану, а также отметок по не вынесенным на экзаменационную сессию дисциплинам за учебный год.

Скидки студентам и учащимся даются со второго курса обучения с 1 сентября до окончания учебного года.

Постановление Совмина № 616 от 30 октября 2020 года вступило в силу с 1 ноября 2020 года.

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