Лукашенко: будем настаивать, чтобы в Беларуси более интенсивно готовили своих католических священнослужителей

Александр Лукашенко на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси, 2 ноября во Дворце Независимости высказался против служения в стране иностранных католических священников.

Фото: inde.io.

«Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей, и не только у вас, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Но православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях. И я папе римскому (и прежнему, и нынешнему) обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально».

Лукашенко считает, что в Беларуси надо «более интенсивно готовить своих католических священнослужителей». По его словам, «этот вопрос был поставлен еще перед папой римским Бенедиктом XVI». «Мы будем на этом настаивать», — сказал он.

Католический костел в Беларуси неоднократно просил власти упростить условия служения иностранных священников в стране. Действующим законодательством установлено, что каждый священник-иностранец должен получить разрешение уполномоченного по делам религий и национальностей на осуществление религиозной деятельности в Беларуси.

Необходимость привлечения иностранных священников местный костел аргументирует тем, что для окормления белорусских католиков своих ксендзов не хватает. Сейчас в стране служит около 500 католических священников, около 80 из них — иностранцы, в основном поляки.

В стране действует пять католических учебных заведений — Междиоцезиальная высшая духовная семинария и Теологический колледж имени святого Казимира в Гродно, Высшая духовная семинария имени святого Фомы Аквинского в Пинске, Катехетический колледж имени Зыгмунта Лозинского в Барановичах и Минский теологический колледж имени святого Иоанна Крестителя.

Пять лет назад костелу удалось официально зарегистрировать Минскую теологическую академию имени святого Иоанна Павла II — для подготовки священников и теологического образования светских лиц. Однако получить участок земли в столице и разрешение на строительство вуза костелу до сих пор не удалось.

Стоит отметить, что государство не оказывает учебным заведениям Римско-католического костела в Беларуси никакой финансовой помощи для подготовки местных священников.

Вместе с тем, в январе этого года Александр Лукашенко подписал указ о выделении в 2020 году аппарату уполномоченного по делам религий и национальностей 1,232 млн рублей — «в рамках ежегодного предоставления государственной поддержки духовным учебным заведениям Белорусской православной церкви».