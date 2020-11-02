В Минске идет традиционный марш пенсионеров, присоединяются люди разных возрастов

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Возле Красного костела в Минске собрались участники традиционного марша пенсионеров, который проходит по понедельникам. Сегодняшняя акция пройдет под лозунгом «Хватит нас пугать!».

Несколько сотен людей старшего возраста пришли к костелу с флагами, бело-красно-белыми зонтами, цветами и лентами, иконами. Собравшиеся скандируют: «Это наш город», «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам», «Хватит нас пугать!», «Лукашенко в автозак» и другие протестные лозунги. Некоторые держат плакаты с надписями: «Стране требуется честный судья», «Хватит сажать, пора выпускать», «Нет насилию», «Хватит молчать!», «Позор БТ», «Уходи», передает БелаПАН.

Участники акции оставляют у входа в костел горящие лампадки в память об усопших. Сегодня, 2 ноября, белорусы отмечают день поминовения предков Деды. 

За происходящим наблюдают сотрудники милиции в форме, в мегафон они предупреждают собравшихся о незаконности мероприятия. 

В 14.10 участники марша двинулись в сторону проспекта Независимости.  К маршу пенсионеров, который проходит сейчас на проспекте Независимости в Минске, активно присоединяются люди разных возрастов.

Голова колонны дошла до зданий МВД и КГБ. Демонстранты скандируют «Трибунал!», «Выпускай!», «Один за всех и все за одного», «Пошел вон, ты и твой ОМОН!». 

Проезжающие мимо автомобилисты сигналят в знак поддержки. Участников марша приветствуют прохожие.

На противоположной стороне проспекта припаркованы милицейские микроавтобусы. 

Предыдущий марш пенсионеров состоялся неделю назад, 26 октября. Он был самым многочисленным, так как по ходу шествия к колонне присоединились люди разных возрастов, в том числе студенты.
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Тэги: Марш пенсионеров акции протеста мирные акции протеста Город: Минск

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