Инициативная группа студентов 15 крупнейших белорусских вузов требует немедленно остановить репрессии в учебных заведениях страны

Давление в отношении студенчества, преподавателей и сотрудников учебных заведений недопустимо так же, как недопустимы любые ультиматумы, «основанные на условиях прекращения акций», говорится в совместном заявлении представителей 15 крупнейших белорусских вузов, которое распространила сегодня студенческая инициативная группа.

«Высказывание своей позиции путем участия в манифестациях и акциях — наше конституционное право. Ни один человек не должен наказываться и преследоваться за инакомыслие», — говорят студенты для БелаПАН.

Студенческая инициативная группа призвала руководство вузов немедленно остановить преследование своих коллег и студентов по политическим мотивам — восстановить всех отчисленных по политическим мотивам студентов, преподавателей и сотрудников, отменить все вынесенные выговоры и публично извиниться за оказываемое давление.

«Мы верим, что академическое сообщество может стать примером безграничной солидарности для всей страны, где один за всех, а все — за одного! Уважаемая администрация, помните, что президенты приходят и уходят, а народ — остается», — говорится в заявлении.

В единую студенческую инициативную группу вошли представители Белорусского государственного университета (БГУ), Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ), Белорусского национального технического университета (БНТУ), Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ), Белорусского государственного технологического университета (БГТУ), Гродненского государственного университета (ГрГУ), Белорусской государственной академии искусств (БГАИ), Барановичского государственного университета (БарГУ), Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ), Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ), Академии управления при президенте Республики Беларусь (АУпПРБ), Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК) и Витебского государственного технологического университета (ВГТУ).

После того как Александр Лукашенко 27 октября заявил, что студентов и преподавателей, которые выходят на протестные акции, в университетах быть не должно, в вузах начались массовые отчисления и увольнения. Всего было отчислено около сотни студентов, вынуждены были покинуть рабочие места преподаватели некоторых вузов.

С 1 сентября в ведущих вузах Беларуси практически ежедневно проходят акции солидарности. Студенты и преподаватели собираются на лестничных пролетах, в холлах, у входов в здания вузов. Они поют песни, хлопают, стоят с бело-красно-белыми флагами и плакатами, выражающими протест против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.

В соцсетях студенты рассказывают, что в их университетах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей на видео, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет, студентов задерживают, суд наказывает их штрафами и арестами.