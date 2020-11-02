Ученики 6, 8 и 9-х классов украли из ларька курительные вейпы. Другие школьники сдали их в милицию
В Борисове был ограблен киоск с вейпами,
Утром на днях 23-летний владелец киоска с курительными парогенераторами обнаружил, что его ограбили. Кража была совершена на улице Чапаева в Борисове ночью: повредили металлический роллет, кирпичом разбили стеклянную дверь, передает
Ущерб оценен примерно в 600 рублей.
В это время в школе 9-классникам одноклассник предложил купить вейпы, школьники сообщили об этом правоохранителям. В отношении одного из подростков, достигшего 14 лет, возбуждено уголовное дело, другие поставлены на учет в ИДН. Похищенное обнаружено по месту жительства подростков и изъято.
Парней, которые заявили в милицию на одноклассника, отблагодарили за гражданскую позицию, наградив грамотами, а также портативной акустической колонкой и беспроводными наушниками.