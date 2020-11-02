The Sun: принц Уильям переболел COVID-19 и скрыл это от публики
Принц Уильям в апреле переболел коронавирусом, сообщили источники газеты
«Уильям был очень сильно поражен вирусом... В какой-то момент он с трудом дышал, поэтому, очевидно, все вокруг него были в панике»,— сказал источник газеты. По его данным, принц не хотел, чтобы страна впадала в панику, пишет
Великобритания находится на девятом месте по числу заражений коронавирусом. В стране зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания. Умерло около 47 тыс. человек. В Великобритании