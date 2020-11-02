The Sun: принц Уильям переболел COVID-19 и скрыл это от публики

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Принц Уильям в апреле переболел коронавирусом, сообщили источники газеты The Sun. По данным издания, он решил сохранить это в тайне, чтобы «никого не волновать». 38-летний принц заразился после того, как заболели его отец принц Чарльз и премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Уильям был очень сильно поражен вирусом... В какой-то момент он с трудом дышал, поэтому, очевидно, все вокруг него были в панике»,— сказал источник газеты. По его данным, принц не хотел, чтобы страна впадала в панику, пишет Коммерсантъ.

Великобритания находится на девятом месте по числу заражений коронавирусом. В стране зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания. Умерло около 47 тыс. человек. В Великобритании ввели режим изоляции граждан. Им разрешено покидать дома только по важным причинам.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: COVID-19 Персона: Принц Уильям